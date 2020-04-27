В Москве число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70% за неделю
Число москвичей, госпитализированных с пневмонией, за неделю увеличилось на 70%, рассказала заммэра Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики — у нас не проходит», — сообщила Ракова.
Заммэра добавила, что пока в Москве наблюдается устойчивый рост числа заражений.
В Москве коронавирусом заразились 45 тыс., скончались 435 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание —новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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