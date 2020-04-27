В Москве составлено около 3 тысяч протоколов за нарушения самоизоляции в выходные

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Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что за выходные в Москве было составлено почти три тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За выходные сотрудниками полиции было составлено 2899 протоколов в отношении граждан, находившихся на улице без разрешенных указом мэра №12-УМ оснований», — сказал он.

Дачников добавил, что в городе сохраняется проблема отсутствия должного уровня ответственности среди части населения.

По его словам, граждане нарушают социальное дистанцирование, родители и их дети находятся на детских и спортивных площадках, люди выходят на улицу без каких-либо веских причин.

Министр отметил, что с начала введения ограничений было составлено 27 тыс. протоколов в отношении нарушителей карантина.

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