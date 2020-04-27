В Москве составили больше 500 протоколов за нарушение соцдистанции в магазинах

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Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице составлено больше 500 протоколов о нарушении социальной дистанции в магазинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Москве с 11 апреля составлено 504 административных протокола в отношении торговых объектов, которые нарушили требование режима повышенной готовности и не обеспечили социальное дистанцирование.

Немерюк добавил, что общая сумма штрафов может составить от 37,52 млн до 105,2 млн руб. в зависимости от решения суда.

Он отметил, что ограничительные меры, соблюдаемые предприятиями торговли, направлены в первую очередь на обеспечение дистанции между покупателями и сотрудниками.

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