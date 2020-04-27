В Москве и Подмосковье продолжат совершать богослужения без прихожан
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Богослужения в храмах Москвы и Московской области будут продолжаться без прихожан с 29 апреля до особого распоряжения. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
Уточняется, что такие меры предприняты из-за распространения коронавирусной инфекции.
В документе говорится о циркулярном письме первого викария патриарха Кирилла митрополита Дионисия от 27 апреля «относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания».
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