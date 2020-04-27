В Волгограде сработало взрывное устройство в автомобиле

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В Волгограде в автомобиле сработало взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в результате происшествия пострадал один человек.

По информации источника, пострадавший находился в той же машине, где произошел взрыв. С полученными травмами он был госпитализирован.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.