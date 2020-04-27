В Волгограде сработало взрывное устройство в автомобиле
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Волгограде в автомобиле сработало взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что в результате происшествия пострадал один человек.
По информации источника, пострадавший находился в той же машине, где произошел взрыв. С полученными травмами он был госпитализирован.
На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.