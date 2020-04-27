ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия коронавируса далека от завершения, сообщается в Twitter организации.

«Пандемия далека от завершения. ВОЗ обеспокоена растущими цифрами в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах», — заявила организация.

В мире коронавирусом заразились три млн, скончались 208 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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