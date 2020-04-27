Матвиенко: РФ достойнее других стран борется с COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия с точки зрения медицины показала себя достойнее многих стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Россия оказалась наиболее подготовленной к пандемии коронавируса — это не пропаганда, а констатация факта», — подчеркнула Матвиенко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,9 млн.
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