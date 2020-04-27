Жертвами COVID-19 в США за сутки стали 1126 человек

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В США за сутки из-за коронавирусной инфекции скончались 1126 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Заразились за указанный период 27 631 человек. В общей сложности в Соединенных Штатах зафиксировано 965 933 случая заражения COVID-19.

Скончались 54 877 пациентов. Выздоровели 107 045 человек.

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