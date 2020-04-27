В Афганистане освободят более 12 тысяч заключенных из-за коронавируса

Власти Афганистана приняли решение об освобождении более 12 тысяч заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

По словам главы правительственного Департамента по делам тюрем Ахмада Рашида Тутахая, речь идет о 12 399 заключенных.

Процесс их освобождения начнется в первых числах мая.

Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 в Перу освободят из тюрем три тысячи человек.

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