Синоптики спрогнозировали погоду на лето

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Ведущий специалист центра погоды » Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом москвичей ожидает теплая, комфортная погода без экстремальных показателей, передает РИА «Новости».

По его словам, лето будет чуть-чуть теплее в среднем, чем положено по норме. При этом температурные отклонения ожидаются прежде всего в июне.

Так, средняя температура в июне составит +11,5°С ночью и +21,7°С днем. Ожидаемая средняя температура в июле ночью +13,5°С ночью и +23,1°С днем. В августе +12°С ночью и +21,5°С днем.

Синоптик отметил, что повторения жары 2010 года не предвидится.

Ранее старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев не исключил повторения в этом году летней жары 2010 года.

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