Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

В текущем году акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтеры Победы».

Отмечается, что трансляция пройдет на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России».

В настоящее время формируется единая база данных, из которой автоматически структурируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции.

Заполнить необходимую форму можно на сайте «Бессмертного полка России», сайте проекта «Банк памяти», а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Известно также, что с 28 апреля по 9 мая добровольцы каждый день будут обрабатывать данные с целью исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи.

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