Проклявшего сторонников закрытия храмов священника лишили права проповедовать

Настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Николая Романова) лишили права проповедовать после того, как он проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Поскольку неоднократные вразумления относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — подчеркнули в епархии.

Во время проповеди 25 апреля Сергий призвал верующих «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод.

Священнослужитель также высказался против приостановки работы храмов и проклял сторонников данной меры.

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