Песков: в ряде регионов РФ ситуация требует более жесткого режима самоизоляции

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ряде регионов России обстоит более напряженная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, передают «Аргументы и факты».

Такая ситуация, по его словам, требует более жесткого режима самоизоляции.

При этом важно найти золотую середину: с одной стороны, обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой — не дать утонуть экономике, отметил Песков.

По последним данным, в России выявлено 80 949 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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