Еще 78 человек поступило на лечение в больницу в Коммунарке

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в Facebook, что за сутки на лечение поступили еще 78 человек.

Таким образом, общее число пациентов на лечении составляет 644. Притом у 99% подтверждена двусторонняя пневмония, однако коронавирус выявлен только у 63% пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 4,6% от общего числа пациентов, или 47% от числа больных ОРИТ.

«На кислороде вне ОРИТ — 160/25%. В ОРИТ 64/10%», — добавил Проценко.

Согласно официальным данным на 26 апреля, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Москве выросло до 42 480. При этом выздоровели 3 175, а скончались — 404.

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