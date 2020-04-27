Число зараженных COVID в Индии превысило 27 тысяч человек

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В Индии число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 27 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, за сутки положительный результат анализов на тест на коронавирус получили 870 граждан. Общее число зараженных коронавирусом составило 27 892 пациента.

Кроме того, от заболевания излечились 6 185 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции в стране за сутки стали 48 граждан, общее число летальных исходов возросло до 872 умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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