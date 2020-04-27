Число зараженных коронавирусом в мире почти достигло 3 млн человек
Число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в мире почти достигло трех миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.
Так положительный результат анализов на тест на коронавирус за время пандемии получили 2 994 761 гражданин.
Кроме того, жертвами коронавируной инфекции числятся 206 992 пациента.
От заболевания в мире излечились 878 820 человек. На данный момент, число пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое, составляет 57 603 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона