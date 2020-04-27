Техасский мэр нарушила правила самоизоляции из-за маникюра

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Мэр американского города Бомонт в штате Техас Бекки Эймс нарушила карантинные требования из-за маникюра. Об этом сообщает New York Post.

Эймс была замечена в одном из маникюрных салонов красоты города, в котором находилась только она и одна из работниц.

Позднее мэр написала в Facebook, что раскаивается за совершенный поступок.

Она принесла извинения жителям города за свои действия, а также отметила, что ей нужно придерживаться введенный из-за пандемии ограничений сильнее, чем остальным горожанам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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