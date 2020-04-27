Техасский мэр нарушила правила самоизоляции из-за маникюра
Мэр американского города Бомонт в штате Техас Бекки Эймс нарушила карантинные требования из-за маникюра. Об этом сообщает New York Post.
Эймс была замечена в одном из маникюрных салонов красоты города, в котором находилась только она и одна из работниц.
Позднее мэр написала в Facebook, что раскаивается за совершенный поступок.
Она принесла извинения жителям города за свои действия, а также отметила, что ей нужно придерживаться введенный из-за пандемии ограничений сильнее, чем остальным горожанам.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жену призвавшего оставаться дома американского мэра застали в баре