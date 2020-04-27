Число COVID-инфицированных в Мексике превысило 14,5 тысячи человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/13060039/RIAN_6227397.HR-pic905-895x505-88443.jpg">

В Мексике число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 14,5 тысяч челоовек. Об этом сообщает ТАСС.

За сутки в стране было зарегистрировано 835 новых случаев заражения.

Так положительный результат анализов на тест на коронавирус получили 14 677 граждан.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 46 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 1 351 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Свыше 61 тысячи человек заразились коронавирусом в Бразилии

— Во Франции число умерших от коронавируса приближается к 23 тысячам