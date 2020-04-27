Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Уфе

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В Уфе приземлился вывозной рейс с российскими туристами из Гоа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так рейс U6 3608 прибыл 27 апреля в 2.54, 0.54 по мск.

Перевозку осуществляла компания «Уральские авиалинии».

В Роспотребнадзоре уточнили, что для прилетевших россиян был организован обсерватор на базе санатория.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

После закрытия международных воздушных границ были организованы вывозные рейсы для российских граждан, которые находятся на территории других стран.

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