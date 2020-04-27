Свыше 20 рейсов задержано и отменено в Москве

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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 00.00 мск, в Домодедово отменено 24 рейса.

В Шереметьево один рейс был отменен. В свою очередь, во Внуково нет отмененных или задержанных рейсов.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.