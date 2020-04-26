В России начнут штрафовать за лающую ночью собаку и неисправную автосигнализацию

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В будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) расширят ответственность за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Так, Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, которая предусматривает ответственность за нарушение тишины ночью, дополнена указанием на возможность «совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия».

Такая формулировка позволит привлечь к ответственности не только граждан, которые нарушают тишину активными действиями, но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительное время без присмотра собаку, которая ночью беспокоит соседей громким лаем. Также штраф может быть выписан тем, кто не предпринимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля.

Ранее было принято окончательное решение по штрафам в КоАП.

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— Принято окончательное решение по штрафам в КоАП