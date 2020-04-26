Принято окончательное решение по штрафам в КоАП

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Минюст принял окончательное решение оставить в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции.

Отмечается, что такое решение было принято в результате публичного обсуждения проекта нового КоАП.

Так, размеры административных штрафов будут снижены до нынешнего уровня «по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение».

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