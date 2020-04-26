Академик РАН назвал вероятные сроки завершения пандемии коронавируса

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Академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин предположил, когда может закончиться пандемия коронавируса. Об этом он сообщил в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия 1».

«SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца», — напомнил он.

По его словам, существует определенный цикл заболеваний, который длится 3,5 месяца. Так как пандемия коронавируса началась в марте, то в средине июня она должна «пойти на нет».

По последим данным в России коронавирусом заражены 80 949 человек, вылечились — 6 767, умерили — 747.

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