Минобрнауки не ожидает существенных сдвигов в учебе студентов
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков не ожидает существенного сдвига в сроках обучения студентов, пишет «Интерфакс».
«По нашим экспертным оценкам, существенной сдвижки по срокам обучения не будет», — сказал Фальков.
Он добавил, что при необходимости экзамены и защита дипломов пройдут дистанционно.
В России коронавирусом заразилась почти 81 тыс., скончались 747 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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