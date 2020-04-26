В Италии магазины, музеи, рестораны и салоны красоты планируют открыть 18 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что в стране планируется открыть магазины, музеи, рестораны, салоны красоты и парикмахерские с 18 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я могу вам объявить, что работу магазинов розничной торговли, ресторанов, выставок и музеев, а также салонов красоты и командные тренировки мы планируем возобновить с 18 мая», — сказал он.
Премьер добавил, что при этом будут соблюдаться все предосторожности и нормы.
Отмечается, что с 4 мая возобновится продажа еды на вынос, но употреблять можно будет только дома и на рабочем месте.
При этом школы до конца учебного года будут закрыты из-за «риска в этом секторе трудящихся определенного возраста».
В стране уже несколько дней сокращается число новых заражений и смертей от коронавируса. Всего заразились 197 тыс., скончались 26 тыс. человек. Италия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса (после США и Испании).
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