Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость», — заявил Переходов.
Он добавил, что явной тенденции к снижению заболеваемости нет.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что молодые россияне заражаются коронавирусом, потому что плохо соблюдают самоизоляцию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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