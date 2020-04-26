В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

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В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МДА.

На данный момент в духовной академии проживают 136 человек, включая сотрудников и монашествующих.

«Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 — отрицательный», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре.

Ранее сообщалось, что ректор Московской духовной академии заявил, что вылечился от коронавируса.

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