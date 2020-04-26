В Башкирии полицейские закрыли незаконно работавший ночной клуб
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В Башкирии полиция закрыла клуб в городе Стерлитамаке, где проходила вечеринка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
«После поступления сообщения в дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящий момент собраны все необходимые материлы, принимается процессуальное решение.
По последним данным, в Башкирии выявлено 527 случаев заражения коронавирусом, 59 человек выздоровели, 14 умерли. В регионе действует режим полной самоизоляции.
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