В Италии за сутки рекордно низкое число умерших от коронавируса
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 260 человек, что стало самым низким показателем с 15 марта, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 2324 заражениях за сутки.
Всего в Италии коронавирусом заразились 197 тыс., скончались 26 тыс., выздоровели почти 65 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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