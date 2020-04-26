В Киево-Печерской лавре почти все священники переболели коронавирусом

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Большинство священников Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.

«Сейчас практически все уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще проходят второе тестирование на наличие коронавирусной инфекции», — сказал митрополит.

Он добавил, что в лавре коронавирусом всего переболели 100 человек, из них около 15 в тяжелой форме.

Кроме того, были зафиксированы случаи заражения в Киевской духовной академии.

Митрополит отметил, что от коронавируса скончались два человека, и еще один, который несколько дней жил в монастыре.

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