В Киево-Печерской лавре почти все священники переболели коронавирусом
Большинство священников Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.
«Сейчас практически все уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще проходят второе тестирование на наличие коронавирусной инфекции», — сказал митрополит.
Он добавил, что в лавре коронавирусом всего переболели 100 человек, из них около 15 в тяжелой форме.
Кроме того, были зафиксированы случаи заражения в Киевской духовной академии.
Митрополит отметил, что от коронавируса скончались два человека, и еще один, который несколько дней жил в монастыре.
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