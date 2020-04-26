Зеленский предложил развить Чернобыль для привлечения туристов
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать план по развитию Чернобыльской зоны для привлечения туризма, пишет пресс-служба офиса президента.
«Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — говорится в сообщении.
Руководитель Чернобыльской зоны отчуждения Сергей Калашник заявил о необходимости улучшения инфраструктуры.
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