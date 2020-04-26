В Башкирии оштрафовали мужчину, покинувшего территорию обсерватора

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что жителя региона оштрафовали на 15 тыс. рубл. за то, что он самовольно покинул территорию обсерватора в Уфимском районе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мотивы, к сожалению, мне неизвестны, гражданин, который находился на обсервации, покинул зону обсервации», — сказал глава ведомства.
Он отметил, что документы нарушителя были переданы в органы надзора и контроля, судом был назначен штраф.

Представитель управления Роспотребнадзора по республике Венер Изикаев добавил, что мужчина покинул территорию обсерватора «Родник здоровья», его оштрафовали на 15 тыс. руб.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии журналистам уточнили, что гражданин был оштрафован по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Его нашли в селе Нижегородка.

По последним данным, в Башкирии зарегистрировано 527 случаев заражения коронавирусом, 59 человек выздоровели, 14 умерли.

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