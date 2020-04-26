Осужденную в США россиянку Осипову закрыли на карантин
Осужденную в США россиянку Богдану Осипову поместили на карантин после того, как ее сокамерница заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале написала Мария Бутина, которая осенью прошлого года была освобождена из американской тюрьмы.
По ее словам, Осипова находилась на соседних нарах с зараженной.
«Нашу соотечественницу Богдану Осипову, отбывающую наказание в тюрьме в США, вчера забрали на карантин», — рассказала Бутина.
Федеральный суд США в 2019 году приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она самовольно вывезла из Соединенных Штатов Америки собственных детей в Россию.
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