Число подтвержденных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 10 тысяч
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Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Белоруссии выросло до 10 463, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным белорусского минздрава, за минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 873 человек. За все время распространения коронавируса в Белоруссии зафиксировано 72 летальных исхода, 1695 пациентов выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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