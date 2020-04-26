Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его друга Эннио Бордато.

По его словам, ранее Кьезе сделали операцию.

«Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения», — сказал Бордато.

Он также уточнил со ссылкой на жену Кьезы — журналистку Фьямметту Кукурнии, что мужчина умер из-за инфаркта.