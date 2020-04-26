В Россию вернулись 146 моряков из испанского Лас-Пальмаса

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В Калининград вечерним рейсом в субботу, 26 апреля, прилетели 146 российских моряков из испанского Лас-Пальмаса, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Там сообщили, что в городской аэропорт «Храброво» прибыли «90 калининградцев, 16 жителей Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии», а также порядка 40 жителей Крыма.

В оперштабе добавили, что крымские моряки ночным рейсом отправились домой. Моряки из Калининградской области самоизолируются по месту жительства на 14 дней. Остальные моряки будут находиться в обсерваторе. Они пробудут там до вылета в свои регионы.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна сократила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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