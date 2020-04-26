В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с COVID-19

Официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн уведомил, что в больницах китайского города Ухань не осталось ни одного пациента с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всего Китая медикам, в больницах этого города по состоянию на 26 апреля, наблюдается «ноль пациентов с коронавирусной инфекцией».

Ранее стало известно, что в одной из больниц Ухани вылечили последнего тяжелобольного с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Китае за последние сутки не зафиксировали смертей от коронавируса

— В Ухане вылечили последнего тяжелобольного с COVID-19

— День победы: Ухань отмечает снятие карантина