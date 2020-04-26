Число зараженных COVID-19 в Бразилии приближается к 60 тысячам

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии возросло до 58 509. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

За минувшие 24 часа было зафиксировано 5 514 новых случаев инфицирования.

От коронавируса в Бразилии умерли уже 4 016 человек. При этом число выздоровевших достигло 29 160 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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