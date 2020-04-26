Россия планирует отправить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов
Россия намерена поставить свыше 40 тонн медикаментов в Венесуэлу для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова.
По его словам, это состоится ближе к 9 мая.
«Речь идет о плановой поставке в соответствии с действующими контрактными обязательствами», — рассказал Мелик-Багдасаров.
Ранее Россия передала Венесуэле 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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