Россия планирует отправить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов

Россия намерена поставить свыше 40 тонн медикаментов в Венесуэлу для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова.

По его словам, это состоится ближе к 9 мая.

«Речь идет о плановой поставке в соответствии с действующими контрактными обязательствами», — рассказал Мелик-Багдасаров.

Ранее Россия передала Венесуэле 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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