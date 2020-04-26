Саудовская Аравия частично отменяет комендантский час

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Комендантский час, введенный на фоне пандемии коронавируса нового типа, частично отменяется в Саудовской Аравии, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на приказ короля Сальмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

В соответствии с приказом, комендантский час частично отменяется с 09.00 до 17.00 по местному времени во всех регионах страны, кроме Мекки и ряда других изолированных районов, где продолжит действовать 24-часовой комендантский час.

Данные послабления вводятся с 26 апреля по 13 мая 2020 года, говорится в приказе.

Кроме того, в данный промежуток времени разрешается работа оптовых и розничных магазинов, а также торговых центров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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