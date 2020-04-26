Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию с сердечным приступом

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Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская была госпитализирована в больницу с сердечным приступом. Женщине стало плохо во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает портал «Дон24».

Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка сообщил, что руководитель ведомства сейчас находится в реанимации.

По его словам, у женщины была диагностирована ярко выраженная стенокардия.

«В настоящее время ее состояние стабильное», – рассказал Коробка.

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