Исполняющая обязанности главврача красноярского госпиталя выпала из окна
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Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна медицинского учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.
По словам собеседника агентства, обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту данного инцидента осуществляется проверка.
В свою очередь в региональном Минздраве уведомили, что в данный момент медик находится в реанимации.
Других подробностей произошедшего не приводится.
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