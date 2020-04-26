Исполняющая обязанности главврача красноярского госпиталя выпала из окна

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Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна медицинского учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту данного инцидента осуществляется проверка.

В свою очередь в региональном Минздраве уведомили, что в данный момент медик находится в реанимации.

Других подробностей произошедшего не приводится.

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