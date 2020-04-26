Украинские спасатели продолжают тушить пожар в районе ЧАЭС

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Спасатели продолжают ликвидировать очаги возгорания леса в районе Чернобыльской атомной электростанции на Украине, к тушению привлечено более 1 000 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинской Государственной службы по ЧС.

«Подразделениями ГСЧС оказывается помощь <...> в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе также заявили, что у пожарных в распоряжении находится более 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

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