Украинские спасатели продолжают тушить пожар в районе ЧАЭС
Спасатели продолжают ликвидировать очаги возгорания леса в районе Чернобыльской атомной электростанции на Украине, к тушению привлечено более 1 000 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинской Государственной службы по ЧС.
«Подразделениями ГСЧС оказывается помощь <...> в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе также заявили, что у пожарных в распоряжении находится более 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета.
Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Спасатели пытаются локализовать три очага тления в Чернобыле