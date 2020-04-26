Полиция вернула в больницу сбежавшего пациента с COVID-19 в Приамурье

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Пациент одной из инфекционных больниц Амурской области сбежал из-под наблюдения врачей, его вернула на лечение полиция при помощи кинологов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального правительства.

«Случай произошел сегодня утром. Для быстрого поиска сбежавшего пациента пришлось немедленно вызывать сотрудников УВД с кинологом и буквально «с собаками» его разыскивать», — заявили в руководстве Приамурья.

Нарушителю грозит штраф за попытку побега.

Также власти области сообщили, что с начала пандемии коронавируса в регионе зафиксировали уже две попытки побега из стационаров, потому что пациенты «не согласны со строгим режимом инфекционной больницы».

По официальным данным, в Амурской области зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом. Пять человек вылечились, никто не погиб.

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