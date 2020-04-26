В Москве загорелся автосервис с газовым оборудованием

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На западе Москвы загорелся автосервисный центр с автомобилями и газовыми баллонами внутри, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в металлическом ангаре с автомобилями и газовыми баллонами на Очаковском шоссе, 3. Горит центральная часть, приспособленная под автосервис», — сказал собеседник агентства.

По информации спасателей, в настоящее время существует угроза обрушения здания. Площадь пожара составляет более 500 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

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