Туроператоры готовят путевки для российских врачей после пандемии COVID-19
Российские туроператоры разрабатывают специальные предложения для отдыха российских медиков после окончания пандемии коронавируса, заявила глава Ростуризма РФ Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20.
«Мы уже совместно с туроператорами и отелями ведем работу по созданию специальных туристических продуктов и предложений», — сказала Догузова.
Она также призвала иностранных министров к совместной работе в данном направлении. По ее словам, в настоящий момент можно начать разработку международных туристических проектов.
Кроме того, она отметила, что туристическая сфера в России из-за распространения коронавируса ежеквартально несет убытки не менее чем на 300 млрд рублей. Также многие граждане России, работающие в сфере туризма, по итогам пандемии могут потерять работу в связи со снижением спроса, считает Догузова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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