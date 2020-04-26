В Москве 26 апреля температура поднимется до +11°C
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В Москве в воскресенье, 26 апреля, синоптики прогнозируют до +11°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +9 до +11°C.
В небе будет облачно с прояснениями. Осадков в столице не ожидается. Ветер будет северный, 2-7 м/с.
Ночью температура опустится на уровень 0°C...+2°C. Сохранится облачность, осадков так же не ожидается.
Атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, а ночью — 738 мм.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.