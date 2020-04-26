В Москве 26 апреля температура поднимется до +11°C

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В Москве в воскресенье, 26 апреля, синоптики прогнозируют до +11°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +9 до +11°C.

В небе будет облачно с прояснениями. Осадков в столице не ожидается. Ветер будет северный, 2-7 м/с.

Ночью температура опустится на уровень 0°C...+2°C. Сохранится облачность, осадков так же не ожидается.

Атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, а ночью — 738 мм.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.