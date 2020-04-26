Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра

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Действующий вулкан Эбеко на острове Парамушир в Сахалинской области выбросил в атмосферу пепловый столб высотой в 2,5 километра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2,5 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Специалисты также рассказали, что потоками ветра пепел растянуло от вулкана более чем на 5 километров к востоку. Они также установили для Эбеко оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В МЧС России в свою очередь заявили, что в настоящий момент вулкан не представляет угрозы для населенных пунктов. Пеплопада в ближайший поселениях также не зафиксировано.

Вулкан Эбеко расположен в 7 километрах северо-западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Последнее его извержение ученые зафиксировали в 2012 году.

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