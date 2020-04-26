В МЧС рассказали о критических случаях, когда можно нарушить самоизоляцию

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Министерство чрезвычайных ситуаций России заявило, что покидать место самоизоляции разрешается в случаях, когда возникает угроза жизни или здоровью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные рекомендации ведомства.

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)», — говорится в документе.

Также специалисты порекомендовали выбрасывать мусор, оборачивая его двойными мусорными пакетами, а доставку отходов до бака поручить родственникам или волонтерам. Кроме того МЧС заявило о запрете на личный контакт с доставщиками продуктов до окончания пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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