Спасатели локализовали пожар на тульском заводе «Техпрогресс»

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Пожарные локализовали возгорание резинотехнических материалов на заводе «Техпрогресс» в Тульской области на площади 800 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Локализация возгорания резины на площади 800 кв. метров и пожара в кабинете на первом этаже административного здания — на 9 кв. метрах», — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, в настоящее время на месте работают 10 пожарных расчетов. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших не обнаружено.

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